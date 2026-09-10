Fietser gewond bij botsing met auto, slachtoffer naar het ziekenhuis

Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Zundertseweg in Etten-Leur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Naast de ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in een nabijgelegen grasveld om medische hulp te verlenen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De automobilist kwam met de schrik vrij.