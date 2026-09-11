Frank Lammers werkt in Antwerpen aan nieuwe serie, speciaal voor Gen Z

Frank Lammers werkt aan een nieuwe serie, speciaal voor Gen Z. Dat vertelt hij in de podcast Ni Na Lammers Luisteren. In Antwerpen is hij bezig met de opnames van Slick, een experimentele online serie die speciaal wordt gemaakt voor social media. De afleveringen duren maar een minuut en richten zich vooral op jongeren die zijn geboren tussen 1997 en 2012, oftewel Generatie Z.

"We zijn een serie aan het maken met een paar vrienden hier", vertelt de acteur uit Mierlo in de podcast. De cast bestaat onder meer uit Manou Kersting, Koen de Graeve, Huub Smit en Ariane van Vliet: "Een paar bevriende Belgen en een incidentele Nederlander."

De reeks wijkt bewust af van traditionele televisieproducties. "Voor social media zijn het afleveringen van ongeveer een minuut. Een experimentje", vertelt Lammers. "Keileuk." Wanneer de serie precies verschijnt, weet de acteur nog niet.

Meer weten over de nieuwe serie? Luister hieronder naar de nieuwste aflevering van Ni Na Lammers Luisteren of beluister de podcast via je favoriete podcastapp: