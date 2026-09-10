Meer mogelijkheden voor familiewoningen in Gilze en Rijen

Gezinnen in Gilze en Rijen kunnen makkelijker familiewoningen bouwen op eigen erf. Dankzij een nieuwe wet is er geen medische noodzaak meer nodig om een familielid dichtbij te huisvesten. De gemeente benadrukt dat vergunningsvrij bouwen niet regelvrij is.

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De gemeente Gilze en Rijen maakt het eenvoudiger voor inwoners om familiewoningen op hun perceel te realiseren. Dit is mogelijk door de Wet versterking regie op de volkshuisvesting, die sinds 1 juli van dit jaar van kracht is. Dankzij deze wet kunnen inwoners een ouder of kind dichtbij huis laten wonen zonder dat hiervoor een medische reden nodig is, zoals bij mantelzorgwoningen.

Familiewoningen zijn bedoeld voor familieleden in de eerste graad, zoals ouders of kinderen. De nieuwe wet biedt gezinnen meer mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en gemakkelijker voor elkaar te zorgen in verschillende levensfasen. Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor gezinnen die dichter bij elkaar willen wonen.

Vergunningsvrij is niet regelvrij

Hoewel de wet meer ruimte biedt, betekent dit niet dat er zomaar overal een familiewoning mag worden gebouwd. De woningen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, bebouwing en leefkwaliteit. Ook praktische zaken zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten en privacy spelen een belangrijke rol.

De Rijksoverheid werkt momenteel de exacte richtlijnen voor familiewoningen uit in het Besluit regie, dat naar verwachting op 1 januari 2027 in werking treedt. Tot die tijd blijven aanvullende regels en procedures afhankelijk van de situatie van toepassing.

Nieuwe kansen voor gezinnen

De Wet versterking regie op de volkshuisvesting is een landelijke maatregel die de woningbouw moet versnellen en betaalbare woningen toegankelijker moet maken. Gemeenten krijgen hiermee meer regie om te zorgen voor voldoende woningen voor verschillende doelgroepen. Het Rijk streeft ernaar dat twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar wordt.

In Gilze en Rijen verwacht de gemeente dat deze nieuwe mogelijkheden gezinnen zullen helpen om dichter bij elkaar te wonen en elkaar beter te ondersteunen. Dit kan vooral van waarde zijn in tijden waarin betaalbare en geschikte woonruimte schaars is.