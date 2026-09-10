Europalaan Gilze afgesloten voor asfaltering

in Gilze en rijen

Van 24 tot en met 27 september is de Europalaan in Gilze deels afgesloten. Aannemer Mouwrik Waardenburg brengt daar een nieuwe asfaltlaag aan.

Gevonden voor jou

De Europalaan in Gilze, tussen de Ericssonstraat en de rotonde Mary Zeldenrustlaan, is van donderdag 24 september zeven uur ’s avonds tot en met zondag 27 september zeven uur ’s avonds afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit komt door geplande asfalteringswerkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Fietsers en automobilisten krijgen via gele borden alternatieve routes aangeboden. De rotonde Mary Zeldenrustlaan blijft bereikbaar via de Hannie Schaftlaan en bedrijventerrein Haansberg is toegankelijk via de N282 en de Europalaan.

Ook fietspad afgesloten

Het fietspad langs de Europalaan en door de Mackzecktunnel wordt eveneens afgesloten. De gemeente Gilze en Rijen vraagt weggebruikers rekening te houden met mogelijke hinder.

De planning kan veranderen als het weer tegenzit. In dat geval worden de werkzaamheden uitgesteld en opnieuw ingepland.

Meer informatie over de verkeersmaatregelen of planning is beschikbaar via de gemeente Gilze en Rijen.