Meer ruimte voor familiewoningen in Baarle-Nassau

Inwoners van Baarle-Nassau kunnen eenvoudiger een familiewoning realiseren op eigen erf. Door een nieuwe wet is vanaf 1 juli het bouwen van woningen voor familieleden zonder medische noodzaak mogelijk. Deze verandering biedt gezinnen meer kansen om dicht bij elkaar te wonen en elkaar te ondersteunen.

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Dankzij de Wet versterking regie op de volkshuisvesting, die op 1 juli in werking is getreden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor inwoners van Baarle-Nassau. De wet maakt het eenvoudiger om een familiewoning op eigen terrein te bouwen voor familieleden in de eerste graad, zoals ouders of kinderen. Voor deze woningen is er geen medische noodzaak meer vereist, zoals bij mantelzorgwoningen.

Familiewoningen bieden gezinnen de kans om elkaar in verschillende levensfasen te ondersteunen. Het idee is dat familieleden dicht bij elkaar kunnen wonen, waardoor het gemakkelijker wordt om zorg te bieden of te ontvangen. Deze verandering sluit aan bij de wens van veel inwoners om nauwer betrokken te zijn bij hun familie.

Regels blijven belangrijk

Hoewel de wet het mogelijk maakt om vergunningsvrij te bouwen, gelden er nog steeds regels. Een familiewoning moet voldoen aan eisen zoals veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, privacy en bereikbaarheid. Ook praktische zaken spelen een rol, zoals parkeergelegenheid en aansluiting op nutsvoorzieningen.

De precieze invulling van de regels wordt uitgewerkt in het Besluit regie, dat naar verwachting op 1 januari 2027 in werking treedt. In sommige gevallen kunnen aanvullende regels of procedures van toepassing zijn, afhankelijk van de situatie en locatie.

Nog meer woningbouw

De nieuwe wet is onderdeel van een bredere aanpak om de woningbouw in Nederland te versnellen. Het doel is om meer betaalbare woningen beschikbaar te maken, waarbij ongeveer twee derde van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar moet zijn. Gemeenten krijgen hiermee meer mogelijkheden om te sturen op de woningbehoefte binnen hun regio.

Met deze plannen hoopt Baarle-Nassau gezinnen beter te ondersteunen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten.