Tilburg University recht student vrijgesproken van scriptiefraude

Een rechtenstudent van Tilburg University is ten onrechte beschuldigd van fraude in haar scriptie. De examencommissie stelde in juni dat zij had gefraudeerd door foutieve bronvermeldingen. Het College van Beroep voor de Examens heeft die beslissing vernietigd. Volgens het College was er sprake van onzorgvuldigheid, niet van fraude.

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De zaak draait om een bachelorthesis van een rechtenstudent aan Tilburg University. Twee bronnen in haar literatuurlijst bleken niet correct te zijn vermeld. Na overleg met de examencommissie leverde de student alsnog de juiste bronnen aan. Eén bron had een ontbrekende auteur en een ingekorte titel, terwijl bij de andere de titel niet klopte maar de auteur, het jaartal en het tijdschrift wel correct waren.

Het College van Beroep concludeert dat de bronnen bestaan en herleidbaar zijn. De verklaring van de student dat zij werkte met linkjes en daardoor fouten heeft gemaakt, wordt als logisch beschouwd. Volgens het College is er sprake van onzorgvuldigheid in plaats van fraude.

Tegenstrijdigheid in aanpak

De student wilde vooral voorkomen dat de aantekening 'fraudeur' in haar dossier zou blijven staan. Het College vernietigt de beslissing van de examencommissie en verklaart het beroep gegrond. De examencommissie had de thesis na de fraudevaststelling beoordeeld en enkel een officiële waarschuwing gegeven, wat het College als tegenstrijdig ziet. Fraude vereist een maatregel, terwijl een onzorgvuldigheid in bronvermelding alleen invloed mag hebben op het cijfer.

De rechtenstudent heeft haar bachelor inmiddels volledig afgerond. Daarnaast moet de examencommissie 1332 euro aan proceskosten vergoeden. Het College benadrukt dat een foutieve bronvermelding niet automatisch fraude betekent.

De naam van de student wordt, vanwege privacyredenen, niet openbaar gemaakt.