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Jongen (14) beroofd van telefoon door fatbikers, politie zoekt getuigen

Aangepast
het fietspad gelegen aan de Sjef de Kimpepad (foto: Politie Helmond Facebook).
het fietspad gelegen aan de Sjef de Kimpepad (foto: Politie Helmond Facebook).

Een 14-jarige jongen is eind augustus beroofd van zijn telefoon op het Sjef de Kimpepad in Helmond, door twee jongens op een fatbike. De politie laat donderdag weten op zoek te zijn naar getuigen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De beroving gebeurde op maandag 31 augustus rond tien over negen 's avonds ter hoogte van het Piet van Bokhovenpad. Het slachtoffer fietste daar toen hij werd ingehaald door twee jongens op een fatbike.

iPhone afgeven
Eén van de verdachten greep de jongen bij zijn kraag en dwong hem zijn iPhone 12 af te geven. Ook moest hij de pincode van zijn telefoon vertellen. Daarna gingen de twee ervandoor op de fatbike.

Door de schrik kan het slachtoffer zich maar weinig van de daders herinneren. Wel weet hij dat het om twee jongens van ongeveer 17 tot 20 jaar oud ging. Ze waren volgens hem allebei rond de 1.80 meter lang en droegen een skimasker of bivakmuts.

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