Gillis strijdt om parken, studentenkamers te duur: dit gebeurde vandaag

Peter Gillis vecht de waardebepaling van drie vakantieparken aan die binnenkort onder de hamer gaan en twee op de drie studentenkamers in Tilburg en Breda zijn te duur. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Peter Gillis accepteert dat drie van zijn vakantieparken gedwongen geveild worden, maar vecht de taxatiewaarde aan. De campingbaas probeert dinsdag via de rechter de veiling van Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg uit te stellen. Hij claimt dat Prinsenmeer bijna twintig miljoen euro te laag is getaxeerd door Marc van Rooi. Gillis heeft de rente op zijn lening van ongeveer twintig miljoen euro niet betaald en vreest dat de parken voor een spotprijs worden verkocht.

Lees hier het hele verhaal Peter Gillis: ‘Gedwongen veiling terecht, maar taxatiewaarde veel te laag’

Twee mannen uit Uden maken wandelingen door volksbuurten in plaats van door de natuur. Dyon Noy en Henrie van Zoggel hebben inmiddels 26 routes door wijken in heel Nederland uitgestippeld, waaronder door Woensel-West in Eindhoven. De voormalige achterstandswijk is getransformeerd tot een van de meest kleurrijke en creatieve buurten van Eindhoven. Volgens de wandelaars vertellen juist volksbuurten veel over hoe de Nederlander écht woont.

Check het hier Geen bos of hei voor deze wandelaars maar volksbuurten: 'Pareltjes'

De politie onderzoekt de Duitse eigenaar RWE van de Amercentrale in Geertruidenberg vanwege mogelijke fraude met duurzaamheidslabels. Onderzoek van NRC en Zembla toont aan dat houtpellets uit Maleisië onterecht als duurzaam worden gelabeld, terwijl hele bomen uit kaalgekapte oerwouden worden gebruikt. Door het hout eerst te verwerken tot 'afval' ontvangt RWE miljoenen euro's subsidie van de Nederlandse overheid. De NVWA heeft een voorlopige boete opgelegd omdat RWE niet kan aantonen dat hun biomassa legaal is.

Lees zijn verhaal hier Politie onderzoekt eigenaar Amercentrale om 'duurzaam' hout uit Maleisië

Twee op de drie studentenkamers in Tilburg en Breda zijn te duur volgens de wettelijke normen. Onderzoek van radioprogramma Argos wijst uit dat verhuurders in Tilburg gemiddeld 189 euro per maand meer vragen dan toegestaan, in Breda is dat 136 euro. In Eindhoven bleek bijna de helft van de kamers te duur met een gemiddelde overschrijding van 185 euro. Volgens de onderzoekers profiteren verhuurders van de grote vraag naar studentenkamers in populaire studentensteden.

Hier lees je hun analyse Veel studentenkamers in Brabant te duur: soms bijna 200 euro boven maximum

Tot slot: burgemeester Mark Buijs van Roosendaal gaat kijken wanneer hij weer aan het werk kan. Zijn herstel na een ernstig fietsongeluk in april verloopt voorspoedig. De burgemeester liep bij het ongeval zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. De gesprekken over zijn terugkeer zijn al in gang gezet, al blijft Erik van Merrienboer voorlopig waarnemend burgemeester.