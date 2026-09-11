Hoge entreeprijzen, maar golf-fans massaal naar Cromvoirt: 'Meer dan waard'

Bij de plaats Cromvoirt zal er bij vrijwel geen enkele Amerikaan een lampje gaan branden. Tot aan deze week, want de internationale golfwedstrijd Solheim Cup zorgt voor de komst van veel toeristen uit Amerika en andere plekken in de wereld. En dat ondanks de hoge ticketprijzen, al vinden de meeste supporters dat meevallen. "Je hebt hier de hele dag golf op het allerhoogste niveau, noem jij dat hoog?", zegt Ruth Leonard uit Wales.

Met tickets voor volwassenen vanaf ongeveer 125 euro is een bezoek aan de Solheim Cup in Cromvoirt niet voor iedereen weggelegd. Toch gaan de tickets voor de strijd tussen de beste vrouwelijke golfers van Europa en die van de Verenigde Staten als warme broodjes over de toonbank. Aan een tafel zit Ruth Leonard uit Wales met haar vriendinnen en iets verderop zit een bont gezelschap uit Zweden. "We betalen graag deze prijzen, het is het meer dan waard. Het vrouwengolf zit in de lift, het niveau is ongelofelijk. En we betalen ook graag voor de biertjes. Niet gelijk om zes uur, maar laten we vijf over zes uur doen", zeggen de vrouwen lachend.

De Amerikaanse oud-prof Catherine Duggan vermaakte zich in Cromvoirt (foto: Leon Voskamp).

Europa tegen Amerika Het hoofdtoernooi van de Solheim Cup begint op vrijdag en gaat komend weekend verder. Bij zowel Europa als de Verenigde Staten zijn twaalf speelsters geselecteerd. Het toernooi wordt gezien als één van de grootste wedstrijden in het vrouwengolf.

Ook de Amerikaanse Catherine Duggan kwam naar Cromvoirt. Op het station in Den Bosch stapte de oud-prof in de pendelbus naar Bernardus Golf, de golfbaan in Cromvoirt. In de bus bleek ze zeker niet de enige Amerikaanse. "In vergelijking met vroeger is het niveau enorm gestegen, tot aan de perfectie toe. Het is voor Nederland bijzonder dat dit toernooi hier wordt gehouden, ik wilde er graag bij zijn." Vrijwilligers uit heel de wereld

De goedkoopste manier om binnen te komen, is als vrijwilliger. Op donderdag waren er bijna 700 vrijwilligers uit heel de wereld, de komende dagen zijn dat er nog meer. Zoals Julie Coxell uit Wales die de hele week van ieder moment geniet. "Dat we hier vrijwilliger zijn, is een privilege. We mogen bij het toernooi zijn en het brengt mensen uit heel de wereld samen. Je stopt er energie in, maar je krijgt er zoveel voor terug." Vrijwilliger Roel uit Kaatsheuvel is de hele week aan het werk op het terrein, maar noemt de ticketprijzen naar verhouding niet hoog. "Ga eens naar een sterrenrestaurant, dan ben je dit bedrag kwijt in een paar uur. Dit is veel meer waard dan een etentje. En dat met supporters uit de hele wereld die door elkaar lopen, zie je dat ooit gebeuren bij een voetbalwedstrijd?"

Wim en Erica Mooijekind zijn vrijwilliger bij de Solheim Cup (foto: L:eon Voskamp).

Erica en Wim Mooijeland uit Wagenberg zijn al vaker vrijwilliger geweest bij golftoernooien. Toen ze hoorden dat de Solheim Cup voor het eerst naar Nederland kwam, twijfelden ze geen moment. "Dit maak je maar één keer in je leven mee, dit konden we niet missen."