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Ontdek

Twee minderjarige jongens opgepakt na gooien steen vanaf brug op auto

Archieffoto.
Archieffoto.

Twee minderjarige jongens zijn aangehouden nadat zij een steen vanaf een brug op een auto op de A59 zouden hebben gegooid. Volgens de politie gebeurde dat boven de snelweg en bracht de actie automobilisten in groot gevaar.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Zij moeten de nacht in een cel doorbrengen.

Drugs op zak
Bij één van de jongens trof de politie bovendien een dealerhoeveelheid drugs aan. Ook dat wordt meegenomen in het onderzoek.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. 

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