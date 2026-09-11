11 september 2001: kijken in elektronicazaak naar nieuws over de aanslagen

11 september. Bij alleen al het noemen van die ene datum gaat bij iedereen wel een belletje rinkelen. En ben je ouder dan een jaar of 35, dan weet je ongetwijfeld ook nog waar je was. Het is deze vrijdag 25 jaar geleden dat Amerika en de wereld werden opgeschrikt door aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. 'Pas' of 'al' 25 jaar geleden? Oordeel zelf aan de hand van onze nieuwsuitzendingen van toen.

11 september 2001 in de binnenstad van Eindhoven, vier uur 's middags. De eerste toren van het World Trade Center in New York is dan net ingestort, maar het winkelend publiek hier weet überhaupt nog niet dat er iets aan de hand is. We leven dan nog in een wereld zonder pushmeldingen, nieuwsapps of smartphones. Mensen in de stad horen hoogstens via-via of op de radio over de vliegtuigen die in de wereldberoemde wolkenkrabbers zijn gevlogen. Elektronicazaak wordt bioscoop

In elektronicazaak Its is het nieuws al wel doorgedrongen. Een medewerker doet z'n best om de splinternieuwe breedbeeld-tv's in de schappen allemaal op een nieuwszender te zetten om naar de beelden uit de Verenigde Staten te kunnen kijken. Niemand in de winkel hoeft een nieuwe tv, de kijkers willen gewoon het nieuws over de aanslagen zien. De zaak verandert in een soort bioscoop.

Omroep Brabant-verslaggever Mark Bos (1966-2015) wordt laat in de middag op pad gestuurd om, kort voor de deadline, het openingsitem te maken voor Brabant Nieuws van die avond. Het nieuws over de aanslagen mag dan van de andere kant van de wereld komen, de redactie voelt wel aan: dit wordt ook hier het gesprek van de dag. "Dit moet een film zijn, het is een grap.. Maar het is echt", zegt een medewerker van de elektronicazaak tegen onze verslaggever. Mark spreekt ook met een klant die niet kan geloven wat hij ziet op alle televisies in de zaak. "Ik heb gewoon kippenvel, ik vind 't niet normaal. Echtnie. ’T ken hier gebeuren.. ehh.. nee, ik.. echt.." Een quote die normaal de uitzending niet zou halen, maar nu ongeveer perfect verwoordt wat de gemiddelde Brabander ervan vindt. Bekijk de reportage hier: