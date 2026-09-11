Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos bij station Strijp-S

Een PSV-supporter heeft de hulpdiensten na de Champions League wedstrijd donderdagavond in Eindhoven flink beziggehouden. De man zou op station Strijp-S op de rand van het perron hebben gezeten terwijl hij op de trein wachtte, en wist maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam.

De machinist kon niet goed zien waar de man gebleven was en bracht de trein tot stilstand om vervolgens 112 te bellen.

Politie, ambulances en brandweer kwamen massaal naar het station. Na een lange zoektocht werd de man, die dronken was, op het station gevonden.

Hij kreeg twee bekeuringen, waaronder een voor openbare dronkenschap. Het treinverkeer lag door de zoektocht korte tijd stil.