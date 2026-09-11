Toekomst Park Moleneind besproken in Maashorst

De gemeente Maashorst heeft scenario’s voor Park Moleneind gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderzoek volgt op een motie van 30 maart 2026 en richt zich op de sportverenigingen en de parkfunctie.

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Tijdens een raadsinformatieavond heeft de gemeenteraad van Maashorst een update gekregen over de toekomst van Park Moleneind. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een eerder aangenomen motie en draait om de vraag hoe de sportverenigingen en de parkfunctie in het gebied behouden kunnen blijven.

Op het park zijn drie sportverenigingen actief: FC de Rakt, Rugbyvereniging Octopus en Honk- en Softbalvereniging Uden Red Sox. De gemeente onderzoekt of deze verenigingen hun plek kunnen behouden, of dat ze beter elders ondergebracht kunnen worden. Daarnaast speelt de wens van omwonenden om de parkfunctie te versterken een belangrijke rol.

Scenario's voor behoud

De gemeente heeft verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze moeten duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn voor het gebied en hoe de belangen van alle betrokkenen het beste kunnen worden verenigd. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad te helpen bij het maken van een weloverwogen besluit.

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een definitieve beslissing neemt over Park Moleneind. Voorlopig blijven de sportverenigingen hun activiteiten voortzetten in het park.