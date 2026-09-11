Start verduurzaming bedrijventerreinen in Uden

Met een symbolisch startbord is het programma Grote Oogst in Uden begonnen. Ondernemers, gemeente en provincie werken samen aan groene bedrijventerreinen.

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Op de bedrijventerreinen Loopkant-Liessent, Goorkens en Hoogveld in Uden is het programma Grote Oogst van start gegaan. Het officiële begin werd gemarkeerd door het plaatsen van een bord aan de Industrielaan. Dit programma richt zich op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de terreinen.

Ondernemers van de drie terreinen werken nauw samen met de gemeente Uden en de provincie Noord-Brabant. Het doel is om de bedrijventerreinen groener en duurzamer te maken, zodat ze beter aansluiten bij de eisen van de toekomst. Het initiatief moet ook zorgen voor een verbeterde leefomgeving en meer energie-efficiëntie.

Betrokkenheid van ondernemers

Het programma Grote Oogst benadrukt de samenwerking tussen verschillende partijen. Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de plannen en uitvoering, waarbij ze ondersteund worden door de lokale en provinciale overheid. De verwachting is dat door deze aanpak sneller concrete stappen gezet kunnen worden.

Met het symbolische startbord aan de Industrielaan is nu officieel het begin gemaakt. Het programma biedt kansen voor bedrijven om te investeren in duurzame oplossingen en bij te dragen aan een beter milieu. Verdere ontwikkelingen op de terreinen zullen de komende tijd volgen.