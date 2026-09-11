Bijgebouw in Wintelre tijdelijk gebruikt als pré-mantelzorgwoning

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven om een bijgebouw in Wintelre tijdelijk als pré-mantelzorgwoning te gebruiken.

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Het gaat om een locatie aan de Willibrordusstraat in Wintelre. De vergunning, die op 9 september 2026 is verleend, maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit tijdelijke gebruik van het bijgebouw is aangevraagd als buitenplanse omgevingsplanactiviteit.