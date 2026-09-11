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Bijgebouw in Wintelre tijdelijk gebruikt als pré-mantelzorgwoning
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven om een bijgebouw in Wintelre tijdelijk als pré-mantelzorgwoning te gebruiken.
Het gaat om een locatie aan de Willibrordusstraat in Wintelre. De vergunning, die op 9 september 2026 is verleend, maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit tijdelijke gebruik van het bijgebouw is aangevraagd als buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
De gemeente publiceert dit besluit om aan te geven dat de omgeving mogelijk verandert. Het kenmerk van deze vergunning is 07709284.
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