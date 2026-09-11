Vessem: Melding voor houden van rundvee

In Vessem is een melding gedaan voor het houden van runderen aan de Keijenhurkseweg.

Gevonden voor jou

Het bedrijf H.P.J.M. van Rooij heeft op 3 september een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om de activiteit MBA veehouderij, specifiek voor het houden van runderen van twee jaar en ouder.

De locatie van de melding is Keijenhurkseweg 4 in Vessem. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden. Aan deze melding zijn een DSO-verzoeknummer en een zaaknummer gekoppeld voor verdere correspondentie.