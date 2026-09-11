Grondstrook aangelegd bij A67/N397 in Eersel

Bij de middengeleider van de A67/N397 in Eersel wordt een grondstrook aangelegd. Van Beers Hoogeloon B.V. heeft hiervoor op 4 september een melding gedaan bij de gemeente.

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De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit houdt in dat de firma toestemming heeft gegeven voor het toepassen van grond bij de aanleg van de strook. Het gaat hier om een verplichte kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar.

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij de middengeleider van de A67/N397 in Eersel. Het zaaknummer dat aan de procedure is gekoppeld, is Z-2026-014137.