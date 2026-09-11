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Gemeente Eersel stelt volgordelijst woningbouwprojecten vast
De gemeente Eersel heeft een nieuwe volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Deze lijst bepaalt vanaf 1 oktober 2026 de prioriteit van aanvragen bij de netbeheerder.
Het college van burgemeester en wethouders van Eersel heeft op 9 september 2026 de volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Deze lijst is gebaseerd op criteria zoals de startmaand van de bouw, de mate van voorbereiding, het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum.
Met de volgordelijst wil de gemeente duidelijkheid bieden over de prioriteiten bij het indienen van transportaanvragen en verzoeken om voorrang bij de netbeheerder. De lijst wordt vanaf 1 oktober 2026 gebruikt en is opgesteld op een objectieve en transparante manier.
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