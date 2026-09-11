Fanmiddag in Achtmaal op 27 september goedgekeurd

Op 27 september wordt er een fanmiddag georganiseerd op de Ostaaijensebaan in Achtmaal. De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding voor dit vergunningsvrije evenement.

Gevonden voor jou

De fanmiddag vindt plaats op de locatie Ostaaijensebaan 18, 4885 JA Achtmaal. De melding voor dit evenement is op 31 augustus door de burgemeester van Zundert ontvangen en goedgekeurd.

Het evenement is vergunningsvrij, wat betekent dat er geen bezwaar of beroep mogelijk is tegen de melding. Voor vragen of inzage kun je contact opnemen met de gemeente Zundert via e-mail of telefoon.