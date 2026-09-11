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Buurtbarbecue op grasveld Nieuwe Akker in Rijsbergen op 26 september
Op 26 september wordt een buurtbarbecue georganiseerd op het grasveld bij Nieuwe Akker in Rijsbergen. Het evenement is vergunningsvrij en de gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding.
De melding voor het vergunningsvrije evenement is op 20 augustus ontvangen door de burgemeester van Zundert. Het evenement is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600975.
De buurtbarbecue vindt plaats op zaterdag 26 september op het grasveld bij Nieuwe Akker in Rijsbergen. Tegen een vergunningsvrije melding kan geen bezwaar, beroep of zienswijze worden ingediend.
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