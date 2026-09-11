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Warmtepomp voor Noordhuys Growing Steenbergen goedgekeurd
Noordhuys Growing Steenbergen heeft toestemming gekregen voor een warmtepomp met verdampers aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen.
Het bedrijf Noordhuys Growing Steenbergen B.V. mag op hun locatie aan de Witte Ruiterweg 4b in Steenbergen een warmtepomp met verdampers plaatsen. De installatie maakt gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.
De melding voor deze milieubelastende activiteit werd op 16 juli 2026 gedaan en op 9 september 2026 afgehandeld. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk.
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