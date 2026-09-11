Steenbergen stelt prioriteiten bij schaarste elektriciteitsnet

De gemeente Steenbergen heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld om schaarste op het elektriciteitsnet aan te pakken. Woningbouwprojecten krijgen daarbij de hoogste prioriteit.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen heeft een beleidsregel opgesteld om de volgorde te bepalen waarin initiatieven worden ondersteund bij beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Door netcongestie, waarbij niet alle aanvragen voor transport- of aansluitcapaciteit gehonoreerd kunnen worden, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen vertraging oplopen.

In de nieuwe regeling krijgen woningbouwprojecten die binnen het woningbouwprogramma vallen voorrang. Vitale voorzieningen zoals zorg en onderwijs volgen daarna, en pas daarna worden andere maatschappelijke en commerciële initiatieven beoordeeld. De gemeente benadrukt dat deze regel alleen richting geeft aan de gemeentelijke inzet en geen recht geeft op netcapaciteit, die uiteindelijk door netbeheerder Enexis wordt toegewezen.

Het besluit is op 8 september vastgesteld en moet zorgen voor transparantie en een consistente aanpak bij de verdeling van schaarse netcapaciteit. Het overgangsrecht in de beleidsregel voorkomt dat lopende projecten benadeeld worden.