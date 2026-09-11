Koopstromenonderzoek in Son en Breugel start 15 september

Vanaf 15 september kunnen inwoners van Son en Breugel meedoen aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Dit onderzoek richt zich op het winkelgedrag en de tevredenheid over het winkelaanbod in de gemeente. Geselecteerde deelnemers ontvangen een uitnodiging, maar ook anderen kunnen vanaf die datum de vragenlijst invullen.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 heeft als doel inzicht te krijgen in hoe inwoners hun boodschappen doen, kleding kopen en hoe tevreden zij zijn over het aanbod van winkels en horeca. In samenwerking met Ipsos I&O wordt geprobeerd het dorpscentrum van Son en Breugel aantrekkelijk te houden.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een vragenlijst die ongeveer vijftien minuten tijd kost om in te vullen. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van 25 euro verloot. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt, zodat iedereen vrijuit zijn of haar mening kan geven.

Ook zonder uitnodiging meedoen

Geselecteerde inwoners ontvangen vanaf 15 september een uitnodiging om mee te doen. Wie geen brief heeft gekregen, maar toch graag wil deelnemen, kan vanaf diezelfde datum de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Met de verzamelde informatie hopen de organisatoren het winkelaanbod in Son en Breugel te verbeteren en aantrekkelijk te houden voor de toekomst.