Website Wijkteam Bergen op Zoom gelanceerd

Wijkteam Bergen op Zoom heeft een eigen website gelanceerd. Op de site vinden inwoners informatie over hulp en ondersteuning, zoals spreekuren en verhalen van het wijkteam. De website is bedoeld om het wijkteam beter vindbaar en toegankelijk te maken.

Gevonden voor jou

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen sinds kort terecht op een nieuwe website van het wijkteam. Op de site is te vinden wat het team doet, waarvoor je er terecht kunt en waar het te vinden is. Ook staan de spreekuren vermeld. Binnenkort komen er bovendien nieuwsberichten en persoonlijke verhalen over de wijkteams bij.

Het wijkteam biedt hulp aan inwoners van alle leeftijden met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, werk, gezondheid of geld. Het team bestaat uit professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties. Door deze samenwerking hoeven inwoners niet langs allerlei verschillende loketten voor ondersteuning.

Spreekuren in de buurt

Wie persoonlijk contact wil, kan ook terecht bij de spreekuren van het wijkteam. Deze worden georganiseerd op verschillende locaties in Bergen op Zoom. Volgens het wijkteam zijn deze momenten bedoeld om laagdrempelig hulp te bieden aan inwoners die ondersteuning nodig hebben.

De nieuwe website is te vinden op www.wijkteamboz.nl en moet het makkelijker maken om informatie over het wijkteam te vinden. Naast praktische details over de spreekuren wil het team via de site ook meer bekendheid geven aan hun werk.