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Vergunning verleend voor schuurtje in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een schuurtje aan de zijkant van een huis aan de Keizerstraat.

Gevonden voor jou

Op 9 september heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuurtje. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 493218 voor de locatie Keizerstraat 1 in Heeze.

De vergunning heeft betrekking op de bouw volgens het omgevingsplan. Belangstellenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis gedurende zes weken vanaf 10 september.

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