Advertentie
Vergunning verleend voor schuurtje in Heeze
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een schuurtje aan de zijkant van een huis aan de Keizerstraat.
Op 9 september heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuurtje. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 493218 voor de locatie Keizerstraat 1 in Heeze.
De vergunning heeft betrekking op de bouw volgens het omgevingsplan. Belangstellenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis gedurende zes weken vanaf 10 september.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie