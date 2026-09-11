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Vergunning verleend voor aanbouw in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een aanbouw op Zevenhuizen 6 in Leende. Het besluit is genomen op 9 september.

Gevonden voor jou

De vergunning gaat over een buitenplanse afwijking en heeft betrekking op het plaatsen van een aanbouw. Het besluit is genomen door het college van Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende.

Het adres van het project is Zevenhuizen 6, 5595XE in Leende. Belangstellenden kunnen stukken inzien op het gemeentehuis. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente.

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