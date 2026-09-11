Vergunning voor werkzaamheden aan Huisvenseweg in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan de Huisvenseweg bij nummer 2. Het besluit is op 9 september genomen en betreft een aanvraag voor een aanlegvergunning.

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De aanvraag voor de vergunning heeft betrekking op werkzaamheden aan de locatie Huisvenseweg 2 in Heeze. Het besluit is genomen op basis van zaaknummer 137048. Het gaat specifiek om een aanlegvergunning voor werk en werkzaamheden.

Voor belangstellenden liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. De termijn voor het maken van bezwaar is gestart op 10 september en duurt zes weken. Wie de stukken liever digitaal wil ontvangen, kan contact opnemen met de gemeente Heeze-Leende.