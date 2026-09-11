Bruggen Schapenpad en Moerenpad worden vervangen

De bruggen aan het Schapenpad en Moerenpad in de Haagse Beemden worden binnenkort vervangen. De brug aan het Schapenpad raakte eerder beschadigd door een omgevallen boom. Sindsdien wordt de leuning ondersteund door een dranghek.

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De vervanging van de bruggen komt nadat de brug aan het Schapenpad, nabij de scouting, beschadigd raakte door een omgevallen boom. Al langere tijd wordt de leuning van deze brug provisorisch verstevigd met een dranghek. Dit tijdelijke herstel heeft voor veel voorbijgangers een rommelige uitstraling.

Ook de brug aan het Moerenpad zal worden aangepakt. De gemeente heeft besloten beide bruggen volledig te vervangen om de veiligheid en uitstraling van de wandelpaden te verbeteren. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies zullen starten.

De Haagse Beemden is een populaire plek voor wandelaars en natuurliefhebbers. Door de vervanging van de bruggen wordt verwacht dat de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de paden weer optimaal worden.

Meer details over het ontwerp van de nieuwe bruggen zijn nog niet bekendgemaakt. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de gemeente dit verder communiceren.