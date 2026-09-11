Sint-Oedenrode: serre aan Houtsebeemd mag zonder vergunning

De gemeente Meierijstad heeft besloten dat een serre aan Houtsebeemd 7 in Sint-Oedenrode vergunningvrij gebouwd mag worden.

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Het gaat om het dichtbouwen van een bestaande overkapping tot een serre. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning werd op 9 september 2026 door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd. Hierdoor is het project vergunningvrij verklaard.

Het adres waar dit plaatsvindt is Houtsebeemd 7, 5492SP in Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4029. Dit besluit werd op dezelfde dag verzonden.