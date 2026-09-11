Navigatie overslaan
Ontdek

Sint-Oedenrode: serre aan Houtsebeemd mag zonder vergunning

De gemeente Meierijstad heeft besloten dat een serre aan Houtsebeemd 7 in Sint-Oedenrode vergunningvrij gebouwd mag worden.

Gevonden voor jou

Het gaat om het dichtbouwen van een bestaande overkapping tot een serre. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning werd op 9 september 2026 door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd. Hierdoor is het project vergunningvrij verklaard.

Het adres waar dit plaatsvindt is Houtsebeemd 7, 5492SP in Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4029. Dit besluit werd op dezelfde dag verzonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.