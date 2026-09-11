Loetje Tilburg plaatst energieopslagsysteem in restaurant

Restaurant Loetje Tilburg heeft een energieopslagsysteem geplaatst om de stroomcapaciteit in het pand aan de Bisschop Zwijsenstraat te verbeteren.

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Loetje Tilburg heeft op 28 januari een melding gedaan bij de gemeente voor het plaatsen van een inpandig energieopslagsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het restaurant voldoende stroomcapaciteit heeft om voedsel te bereiden.

De melding is op 9 september afgehandeld. Het pand bevindt zich aan de Bisschop Zwijsenstraat 2 in Tilburg. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze melding.