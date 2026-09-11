Grondruil voor watergangen in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur wil gronden ruilen met Waterschap Brabantse Delta. Dit is nodig voor de verlegging van watergangen in het gebied Haansberg-Oost.

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In het kader van gebiedsontwikkeling Haansberg-Oost worden twee bestaande watergangen verplaatst. Deze gronden, nu eigendom van Waterschap Brabantse Delta, verliezen hun functie en worden onderdeel van het ontwikkelingsgebied. Om dit mogelijk te maken, realiseert de gemeente drie nieuwe kadastrale percelen.

De gemeente Etten-Leur en Waterschap Brabantse Delta willen daarom de gronden waarop de oude en nieuwe watergangen liggen onderling ruilen. Het waterschap draagt twee percelen over van elk circa 230 vierkante meter. De gemeente levert in ruil drie gedeelten van één perceel met een gezamenlijke oppervlakte van circa 480 vierkante meter. De exacte maten zijn nog indicatief.

Waterschap Brabantse Delta krijgt de gronden exclusief voor de aanleg en het beheer van de nieuwe watergangen. Volgens de gemeente kan alleen het waterschap deze publieke functie vervullen, waardoor de uitgifte niet openstaat voor andere partijen.