Nieuw schoolgebouw en kantoren aan Goorsedijk in Mierlo

Er is een vergunning verleend voor de bouw van een schoolgebouw met kantoren en werkplaatsen aan de Goorsedijk 6 in Mierlo. Het besluit is op 8 september 2026 verzonden.

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Het nieuwe gebouw aan de Goorsedijk in Mierlo zal zowel kantoorruimten als werkplaatsen bevatten, naast het schoolgedeelte. De aanvraag voor deze bouw is goedgekeurd en de vergunning is inmiddels officieel verleend.

Het besluit heeft zaaknummer 17712823342 gekregen. Het gaat om een omgevingsvergunning die via de gebruikelijke procedure is afgehandeld.