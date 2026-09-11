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Melding grondverbetering Valkenierstraat in Valkenswaard

Visser Hoogeloon B.V. heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond bij de Valkenierstraat in Valkenswaard. Dit is bedoeld voor grondverbetering bij infrawerken en groenstroken.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 3 september 2026 een melding ontvangen van Visser Hoogeloon B.V. Het bedrijf wil grond gebruiken om de bodem te verbeteren bij projecten voor infrastructuur en groenstroken. De locatie voor deze activiteit is Valkenierstraat 100.

Het toepassen van grond betekent dat de bodem wordt verbeterd door grond op een bepaalde plek neer te leggen. Dit heeft gevolgen voor het milieu en moet daarom worden gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Een melding is alleen een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.

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