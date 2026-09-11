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Sportkantine Valkenswaard wordt jeugdhonk na verleende vergunning

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een sportkantine aan de Pastoor Heerkensdreef naar een jeugdhonk.

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Op 9 september heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de locatie Pastoor Heerkensdreef 16 in Valkenswaard, waar een bestaande sportkantine wordt verbouwd tot een jeugdhonk. De vergunning is verleend.

Het besluit heeft betrekking op het onderdeel ‘bouwen’. De stukken rondom de vergunning zijn vanaf 10 september zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard.

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