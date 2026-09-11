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Praktijkruimte in Roosendaal mogelijk omgebouwd tot woning
Er is een vergunning aangevraagd om een praktijkruimte aan de Vughtstraat in Roosendaal te veranderen in een woning. De aanvraag is afgelopen week ingediend.
Op de locatie Vughtstraat 4 a in Roosendaal wil men een praktijkruimte ombouwen tot een woning. Dit blijkt uit de aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 4 september 2026 is geregistreerd.
De aanvraag ligt ter inzage bij het stadskantoor van Roosendaal. Hier kun je op afspraak de plannen bekijken. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dit kan pas wanneer er een beslissing is genomen over de vergunning.
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