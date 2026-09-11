Aanvraag villa bouwen in Veldhoven ingetrokken

Een aanvraag voor het bouwen van een villa aan de Heikantsebaan in Veldhoven is ingetrokken. De aanvraag werd op 8 september ingediend en een dag later door de aanvrager teruggenomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging over het bouwen van een villa op het adres Heikantsebaan 2 in Veldhoven. De intrekking is officieel geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01595.