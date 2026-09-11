Beslistermijn verlengd voor verbouwingsproject in Deurne

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een verbouwingsaanvraag aan de Blasiusstraat met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor het realiseren van twee woningen.

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Op 9 september heeft de gemeente Deurne besloten de termijn te verlengen voor een aanvraag omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft het verbouwen van een pand aan de Blasiusstraat 1a om er twee woningen te maken. De periode is met zes weken verlengd en de zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1142.

De vergunningaanvraag valt onder de activiteiten bouwen en overige omgevingsplanactiviteiten. Tegen de verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt.