Puinbreekmachine ingezet in Bakel voor bouwafval

Bij Nuijeneind 1 in Bakel wordt binnenkort bouw- en sloopafval verwerkt met een mobiele puinbreekmachine. De werkzaamheden duren drie dagen en vallen tussen 5 oktober en 18 december.

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Op het terrein van Nuijeneind 1 in Bakel gaat Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. bouw- en sloopafval verwerken. Dat gebeurt met een mobiele puinbreekmachine, een apparaat dat puin ter plekke fijnmaakt zodat het hergebruikt kan worden.

De werkzaamheden nemen drie dagen in beslag en worden uitgevoerd ergens in de periode van 5 oktober tot en met 18 december. Dit valt onder een melding volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het gaat om een kennisgeving waarvoor geen bezwaar kan worden ingediend.