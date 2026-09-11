Hoorzitting bezwaarschriften in Waalre op 23 september

Op woensdag 23 september behandelt de commissie voor bezwaarschriften in Waalre twee zaken. Het gaat om bezwaren tegen besluiten van het college en de burgemeester.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19. Het programma begint om 19.30 uur met een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor verbouwing aan de Ansbalduslaan 42. Om 20.15 uur volgt een bezwaar tegen de sluiting van een woning aan de Wollenbergstraat 27.

Wie de openbare zitting wil bijwonen, kan contact opnemen met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften.