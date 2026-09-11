Waalre stelt volgordelijst woningbouwprojecten vast

De gemeente Waalre heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Deze lijst bepaalt vanaf 1 oktober 2026 de prioriteit voor transportcapaciteit bij de netbeheerder.

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De volgordelijst is op 8 september 2026 vastgesteld door de teammanager ruimtelijke ontwikkeling namens het college van burgemeester en wethouders van Waalre. Het document is gebaseerd op objectieve en transparante criteria, zoals de startdatum van de bouw, de mate waarin het project gereed is, het maatschappelijk belang en de geschatte opleverdatum.

Met de lijst wordt bepaald in welke volgorde prioriterings- en transportverzoeken worden ingediend bij de netbeheerder. De lijst wordt vanaf 1 oktober 2026 actief gebruikt. Projecten als HTCE Waalre - The Village en Ekenrooi-Zuid staan hoog op de lijst vanwege hun omvang en verwachte impact.

De volledige volgordelijst is te vinden bij de gemeente Waalre. Voor aanvullende vragen of toelichting op de positie van een project kan contact worden opgenomen met de gemeente via telefoon of e-mail.