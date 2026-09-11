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Opslag en tanken van diesel gemeld in Uden
Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en grootschalig tanken bij Jagersveld 14 in Uden.
De gemeente Maashorst heeft op 1 september 2026 twee meldingen ontvangen voor activiteiten op Jagersveld 14 in Uden. Het gaat om het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank en het grootschalig tanken.
Deze meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.
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