Raadsvergadering Valkenswaard op 17 september

De gemeenteraad van Valkenswaard komt op donderdag 17 september bijeen voor een openbare vergadering. Vanaf half acht ’s avonds worden verschillende onderwerpen besproken in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De raadsvergadering is vrij toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het gemeentehuis in Valkenswaard om de bijeenkomst live bij te wonen.

Wie er niet bij kan zijn, heeft de mogelijkheid om de vergadering via een livestream te volgen. Deze is te bekijken op een computer, tablet of telefoon.

Belangrijke agendapunten

Op de voorlopige agenda staan diverse voorstellen die van belang zijn voor de gemeente. Zo wordt gesproken over de actualisatie van de erfgoedkaart en de kredietverhoging voor de recreatieve entree Borkel.

Daarnaast staan er onderwerpen op de agenda als het niet vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Keizerstraat-Venbergseweg en een beslissing op bezwaar over het voorkeursrecht Kromstraat. Tot slot komt het uitvoeringsprogramma van het college voor de periode 2026-2030 aan bod.

Meer informatie over de volledige agenda is te vinden via de website van de gemeente Valkenswaard.