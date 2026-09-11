Gemeente Etten-Leur stopt met post over bouwvergunning

Vanaf 16 september verstuurt de gemeente Etten-Leur informatie over omgevingsvergunningen alleen nog digitaal. Brieven en documenten gaan naar jeleefomgeving.nl.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur verandert de manier waarop bewoners worden geïnformeerd over hun omgevingsvergunning voor bouwprojecten. Vanaf 16 september ontvangen inwoners geen papieren brieven meer via de post. Alle communicatie, zoals brieven, vergunningen en bijbehorende documenten, wordt digitaal verstuurd.

Deze informatie is te vinden in de persoonlijke berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Inwoners krijgen een e-mail met een link naar deze berichtenbox. De e-mail wordt gestuurd naar het adres dat zij hebben opgegeven bij de aanvraag van de vergunning.

Controleer je e-mail

Heeft iemand geen e-mail ontvangen? Dan wordt geadviseerd om ook de map met ongewenste e-mail, de zogenoemde spambox, te controleren. Hier kan de mail mogelijk terecht zijn gekomen.

De gemeente Etten-Leur benadrukt dat het digitale systeem bedoeld is om de communicatie sneller en efficiënter te maken. Vanaf 16 september is de overstap naar digitale berichten definitief.