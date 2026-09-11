Fotowedstrijd in Boekel: dit zijn de winnaars

De gemeente Boekel stond donderdagavond in het teken van een fotowedstrijd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Raadzaal werden de winnaars van de wedstrijd bekendgemaakt. Amateurfotografen leverden 85 bijzondere foto's in, waaronder natuur, evenementen en karakteristieke plekken. De winnende beelden krijgen een prominente plek in de gemeentegids van 2027.

Gevonden voor jou

De fotowedstrijd trok maar liefst 33 enthousiaste deelnemers die de gemeente op allerlei manieren vastlegden. Van de molen en de kerk tot sfeervolle momenten en evenementen: de diversiteit van de inzendingen was groot. De foto’s worden binnenkort gebruikt voor gemeentelijke communicatie, zoals de website en sociale media.

De eerste prijs ging naar Martijn van Dongen met zijn foto ‘Uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen’. Deze foto siert straks de voorkant van de gemeentegids 2027. Rianne Peeters eindigde als tweede met ‘Zandpad Voskuilenheuvel’, terwijl Willy de Bruijn de derde prijs ontving voor ‘De Boekelse Oogstdag’. De jury koos ook een bonusfoto: ‘De blije kabouter’ van Ria van der Ven.

Feestelijke avond

Alle winnaars werden donderdagavond feestelijk in het zonnetje gezet. Burgemeester Caroline van den Elsen reikte waardebonnen en bloemen uit. Ze sprak haar trots uit over de creativiteit van de deelnemers en benadrukte dat iedere foto de schoonheid van Boekel laat zien.

Gemeentegids 2027

De mooiste foto’s krijgen een plek in de gemeentegids van volgend jaar, die zowel digitaal als in beperkte papieren oplage beschikbaar komt. De gids biedt praktische informatie over voorzieningen, evenementen en activiteiten, en wordt verspreid op centrale locaties binnen de gemeente.

Met deze verzameling van beelden blijft de gids niet alleen informatief, maar toont hij ook de unieke sfeer van Boekel.