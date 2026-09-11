Oss wijzigt vergunning voor oliebollenkraam

De gemeente Oss heeft een wijziging verleend voor de standplaatsvergunning van een oliebollenkraam aan de Frankenbeemdweg. De kraam mag er staan van 1 oktober tot en met 31 december 2026.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 9 september 2026 een besluit genomen over een wijziging in de vergunning voor een oliebollenkraam bij tuincentrum Coppelmans aan de Frankenbeemdweg. De kraam heeft een seizoensgebonden standplaatsvergunning gekregen voor het laatste kwartaal van 2026.

Met deze vergunning mag de kraam oliebollen verkopen vanaf 1 oktober tot en met 31 december. Het adres van de locatie is Frankenbeemdweg 50, 5346 JJ Oss.