PSV-speelsters brengen techniek naar Eindhovense basisscholen

PSV Vrouwen heeft deze week een speciale leskist overhandigd aan basisscholen in Eindhoven. De kist, ontwikkeld door Brainport Development en Maakotheek, bevat uitdagingen die techniek uit de regio tastbaar maken. Speelsters Robine Lacroix en Aymee Altena gaven de eerste exemplaren persoonlijk af. Hiermee wil de Brainportregio jonge kinderen enthousiasmeren voor techniek.

Gevonden voor jou

De leskist bevat verschillende uitdagingen die samen met bedrijven uit de regio zijn ontwikkeld. Elk bedrijf heeft een eigen opdracht toegevoegd, gebaseerd op de eigen expertise. Zo ontdekken kinderen hoe techniek een rol speelt in hun dagelijkse omgeving. Denk aan lantaarnpalen en bushokjes van VDL of het bouwen van wegen door Heijmans.

Een bijzondere opdracht is de PSV Fe+male Tech Heroes Challenge. Hierbij ontwerpen leerlingen een voetbalveld in hun eigen wijk, inclusief lichtmasten om ook ’s avonds te kunnen spelen. De kist laat zien dat techniek niet alleen handig is, maar ook dichtbij en herkenbaar.

Techniek begint bij de jeugd

De initiatiefnemers willen techniek al vroeg onder de aandacht brengen. Ze geloven dat basisschoolleerlingen op jonge leeftijd een breder beeld van hun mogelijkheden krijgen als ze met techniek in aanraking komen. Dat kan hen helpen om later zelfverzekerde keuzes te maken, zowel binnen als buiten de techniek.

PSV Vrouwen heeft hierbij een rol als inspirerend voorbeeld. De speelsters laten zien dat ambitie en samenwerking belangrijk zijn, in zowel sport als techniek. Ze willen kinderen motiveren om verder te denken dan wat hun omgeving soms van hen verwacht.

Fe+male Tech Heroes

Fe+male Tech Heroes is een samenwerking tussen PSV en bedrijven in de Brainportregio om meer jongeren, en vooral meisjes, te interesseren in techniek. Dit initiatief richt zich op het doorbreken van stereotypering en het aantrekken van talent naar de regio. Via educatieve programma’s, evenementen en rolmodellen hoopt Fe+male Tech Heroes kinderen en jongeren te inspireren.

De leskist is gratis beschikbaar voor basisscholen in de Brainportregio.