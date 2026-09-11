Luc van Laerhoven nieuwe jeugdburgemeester van Goirle

Luc van Laerhoven is gekozen als de nieuwe jeugdburgemeester van Goirle. Hij zit op basisschool Open Hof en wordt op dinsdag 22 september officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Diezelfde avond wordt ook de nieuwe jeugdgemeenteraad benoemd. Luc is geselecteerd uit de jeugdgemeenteraad.

Gevonden voor jou

De zoektocht naar een nieuwe jeugdburgemeester begon in mei op basisscholen in Goirle en Riel. Kinderen die een plek in de jeugdgemeenteraad kregen, konden solliciteren voor deze bijzondere rol. De selectiecommissie, bestaande uit raadslid Piet van Seeters, directeur Jan-Piet Kruijs van basisschool De Vonder en burgemeester Mark van Stappershoef, koos uiteindelijk Luc van Laerhoven.

Luc wordt de vierde jeugdburgemeester van Goirle. Burgemeester Van Stappershoef benadrukt hoe waardevol deze functie is voor de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de gemeente. Hij kijkt ernaar uit om samen met Luc vanuit een jeugdige blik de gemeente verder te ontdekken.

Officiële installatie

Op dinsdag 22 september vindt de installatie plaats tijdens de raadsvergadering. Eerst wordt afscheid genomen van de huidige jeugdburgemeester, Evi van Gils, waarna Luc officieel wordt benoemd. Ook de nieuwe jeugdgemeenteraad wordt die avond geïnstalleerd. De ceremonie begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis.

Rol van de jeugdburgemeester

In Goirle vervult de jeugdburgemeester een belangrijke rol als vertegenwoordiger van alle kinderen in de gemeente. Hij is aanwezig bij diverse evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de dodenherdenking. Daarnaast geeft hij advies over onderwerpen die kinderen aangaan.

Met de benoeming van Luc wordt deze traditie voortgezet, waarmee de gemeente kinderen actief betrekt bij lokale zaken die voor hen belangrijk zijn.