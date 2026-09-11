Herenhuis Oud Gastel wint Monumentenprijs Halderberge

Het herenhuis aan de Dorpsstraat 9 in Oud Gastel heeft de Monumentenprijs Halderberge 2026 gewonnen. De prijs is een erkenning voor de restauratie van het historische pand en bedraagt 1.000 euro. De eigenaar, de heer Groeneveldt, kocht het pand in 2012 en herstelde onder meer het dak, kozijnen en een plafondschildering. De uitreiking markeert ook de start van de Cultuurmaand in Halderberge.

Gevonden voor jou

Het herenhuis aan de Dorpsstraat in Oud Gastel heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de zeventiende eeuw. In 1615 stond er al een huis op deze plek en rond 1700 was er een brouwerij gevestigd. Van 1959 tot 1982 deed het pand dienst als gemeentehuis van Oud en Nieuw Gastel. Tegenwoordig wordt het gebruikt als een combinatie van detailhandel en wonen.

De Monumentenprijs Halderberge, die donderdag is uitgereikt, is een waardering voor het behoud en herstel van het pand. De restauratie, uitgevoerd door eigenaar Groeneveldt, omvatte onder meer het dak, de kroonlijst, kozijnen en schilderwerk. Ook een onverwacht aangetroffen plafondschildering werd deskundig gerestaureerd en de originele schoorsteenkappen werden teruggebracht. Bij de werkzaamheden is rekening gehouden met de historische, architectonische en cultuurhistorische waarde van het gebouw.

Cultuurmaand van start

De uitreiking van de prijs vormt de aftrap voor de Cultuurmaand in Halderberge. Vandaag, vrijdag 11 september, wordt deze officieel geopend in Dorpshuis Sint Jan in Hoeven. Tijdens de Klassendag maken bijna 500 leerlingen uit de regio kennis met kunst, cultuur en erfgoed.

De Cultuurmaand loopt tot en met 9 oktober en biedt een breed programma met exposities, films, muziek, lezingen en workshops. Inwoners kunnen tot 1 oktober stemmen op hun favoriet voor de Publieksprijs van de Cultuurprijzen Halderberge. De activiteiten vinden plaats in de verschillende dorpen van de gemeente.

De Monumentenprijs is een van de manieren waarop Halderberge aandacht geeft aan lokaal erfgoed en de waarde ervan voor de gemeenschap. Met een combinatie van geschiedenis en hedendaagse functies blijft het herenhuis een levendig onderdeel van Oud Gastel.