A59 drie weekenden op rij deels afgesloten door werkzaamheden

De A59 is dit weekend en volgend weekend tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer dicht voor werkzaamheden. Ook een aantal verbindingswegen vanaf knooppunt Hooipolder is dicht. In het weekend van 25 tot en met 28 september is de snelweg tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel dicht.

Van vrijdag 11 september 21.00 uur tot maandag 14 september 05.00 uur is de A59 richting Rotterdam en Zeeland afgesloten tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer. Hetzelfde stuk is afgesloten van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur. Daarnaast zijn in knooppunt Hooipolder twee verbindingswegen dicht: van de A27 uit Breda naar de A59 richting Rotterdam/Zeeland en van de A27 uit Utrecht naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch.

De A59 is twee weekenden op rij dicht tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder (foto: Rijkswaterstaat).

Omleidingsroutes

Doorgaand verkeer vanaf knooppunt Empel kan omrijden via de N65/A65, A58 en A27. Verkeer vanuit Utrecht naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A59 richting Zeeland/Rotterdam, waar het kan keren bij de op- en afrit Oosterhout. Rijkswaterstaat voert in september verbeteringen uit aan de A27 tussen Houten en Hooipolder. Dit heeft gevolgen voor het verkeer op de A59. Ook wordt de A59 tussen Raamsdonk en knooppunt Hooipolder verbreed en doet de wegbeheerder aanpassingen aan het talud onder het viaduct in knooppunt Hooipolder. Derde weekend

Ook in het weekend van 25 tot en met 28 september is de A59 deels afgesloten. Van vrijdag 25 september 21.00 uur tot maandag 28 september 05.00 uur is de A59 in de richting van ’s-Hertogenbosch afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel bij Den Bosch. Verkeer richting ’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A27, A58 en N65/A65. Verkeer richting Waalwijk wordt omgeleid via de A27, A58, N260 en N261. Dit derde weekend wordt er gewerkt aan verschillende viaducten en voegen op de A59.