Gemertenaren willen Time Out behouden: 'Het kan samen met de school'

Dennis van de Graaf, Aafke van Dijk en Amy Kelleher uit Gemert maken zich zorgen. Uitgaanscentrum Time Out, al meer dan dertig jaar een begrip in Gemert, dreigt te verdwijnen. Met de petitie 'Time Out moet blijven' hoopt het drietal dat de gemeente gaat onderzoeken of de voormalige discotheek een plek kan krijgen binnen de nieuwe plannen voor het terrein.

Time Out werd vorig jaar verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Maar eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Gemert-Bakel dat het de havo en vwo-afdeling van het Commanderij College, het Macropedius, op het terrein moet komen. De komst van de school zou het einde van het uitgaanscentrum betekenen. Dennis, Aafke en Amy waren zelf jarenlang betrokken bij de Time Out, onder meer als medewerker en organisator van evenementen. "Ons doel is niet om de komst van de middelbare school tegen te houden", benadrukken ze. Dennis: "Integendeel. Goed onderwijs in de regio is heel belangrijk. Ik snap dat de gemeente deze plek kiest: het ligt centraal en is overal goed bereikbaar, het busstation is om de hoek. Maar wij willen vooral dat serieus wordt onderzocht of het mogelijk is om zowel een nieuwe school op het terrein te bouwen als een deel van de Time Out te behouden."

Elkaar versterken

Volgens de initiatiefnemers is daar ruimte voor. "Het terrein is best wel groot. Nu passen er in Time Out zo'n 5.000 mensen, maar met alleen de grote zaal en het café heb je nog steeds mooie ruimtes voor familiefeestjes en evenementen. Dan kan er nog 2.000 man in." Dennis denkt dat de school en voormalige uitgaanslocatie elkaar juist kunnen versterken. "Met schoolfeesten, eindexamengala's en dat soort dingen. Een stukje ontmoeten en onderwijs combineren." Meer dan alleen uitgaan

Het drietal vindt daarbij dat Time Out meer is dan alleen een uitgaansgelegenheid. "Het is een belangrijk gebouw voor mensen in de buurt en zeker ook jongeren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor Roefeldag waarbij kinderen uit groep 8 een kijkje krijgen in het bedrijfsleven, kindervakantieweek en carnaval", zeggen ze. "Waar kunnen in de regio elke dag 1.500 jongeren van tussen de 12 en 17 jaar carnaval vieren op een verantwoorde en leuke manier? Daarnaast trekt de locatie bezoekers van binnen en buiten Brabant en is er ruimte voor grote evenementen die je niet makkelijk op andere plekken kunt organiseren." 2000 handtekeningen

In anderhalve week hebben bijna 2.000 mensen de petitie ondertekend. "We hopen vooral dat de gemeente wil kijken of het überhaupt mogelijk is Time Out en school te combineren. En dat ze daarbij ook kijkt naar wat Time Out voor mensen in de regio betekent en doet. Dan zijn wij al erg blij."